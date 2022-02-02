читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В холодной войне между США и СССР Совет безопасности ООН использовался разве что для взаимных обвинений со стороны этих двух государств и их союзников. Нечто подобное наблюдается и сейчас, заявил политолог Дмитрий Суслов.

Он пояснил, что Совбез снова превратился в площадку для споров между Россией и Соединенными Штатами. В ходе заседаний они обвиняют друг друга, оказывают давление, демонстрируют поддержку своей позиции другими странами и отсутствие такой поддержки у противоположной стороны.

Из-за этого Совбез не может работать в нормальном режиме и выполнять свои функции, отметил эксперт. Он заявил, что это указывает на начало новой холодной войны между РФ и США. В подобной атмосфере такой формат работы площадки неизбежно должен был появиться, однако он негативно влияет на репутацию Совета безопасности и сводит к нулю его влияние на участников бесконечных споров.

Вам может понравиться

Россия массово перебрасывает боевые катера “Раптор” в Азовское море

Россия экстренно перебрасывает к Азовскому морю боевые катера класса «Раптор», пишет портал Avia.Pro со ссылкой на социальные сети. Пользователи массово публикуют фотографии этих плавсредств, которые перевозят на специальных тягачах по

Власти Пекина закроют часть районов после регистрации 20 случаев заражения коронавирусом

За несколько дней до начала Олимпиады в Пекине в столице Китая зафиксировали самое большое за долгое время число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало для китайских властей поводом закрыть некоторые

Политолог Сосновский заявил, что неуместная шутка Нуланд позволит ускорить запуск «Северного потока — 2»

Политолог Александр Сосновский высказался насчёт недавней шутки Виктории Нуланд, касающейся газопровода «Северный поток-2». Как рассказал Сосновский, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила про газопровод, указав, что было бы лучше, если
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 2 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 2 февраля – пасмурно, до 5 °C |