В холодной войне между США и СССР Совет безопасности ООН использовался разве что для взаимных обвинений со стороны этих двух государств и их союзников. Нечто подобное наблюдается и сейчас, заявил политолог Дмитрий Суслов.

Он пояснил, что Совбез снова превратился в площадку для споров между Россией и Соединенными Штатами. В ходе заседаний они обвиняют друг друга, оказывают давление, демонстрируют поддержку своей позиции другими странами и отсутствие такой поддержки у противоположной стороны.

Из-за этого Совбез не может работать в нормальном режиме и выполнять свои функции, отметил эксперт. Он заявил, что это указывает на начало новой холодной войны между РФ и США. В подобной атмосфере такой формат работы площадки неизбежно должен был появиться, однако он негативно влияет на репутацию Совета безопасности и сводит к нулю его влияние на участников бесконечных споров.