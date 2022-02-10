Президент Украины Зеленский попыткой с юмором ответить на фразу российского лидера Владимира Путина о «красавице» лишь выставил себя дураком, заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Он напомнил, что Зеленский высказался в том духе, что Путин имел в виду Украину, которая «не твоя, а моя», а также нес прочую ахинею. Из-за этого он выглядел как дурак, потому что смысл фразы был совсем другой.

В итоге украинский лидер сделал вид, что более чем прозрачный намек на невыполнение Минских соглашений его совершенно не касается, чем еще больше ухудшил впечатление о своем ответе. «Блеснуть чувством юмора» у него точно не получилось, отметил политический эксперт.

Напомним, что Путин произнес фразу «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сам он пояснил, что речь шла о Минских соглашениях, а высказывание не имело личного измерения.