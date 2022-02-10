Президент РФ Владимир Путин объяснил свою фразу об Украине: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Он пояснил, что никакого личного измерения это высказывание не имело. Оно лишь было реакцией на странные действия Киева.

По словам главы государства, заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему что-то нравится или не нравится в Минских соглашениях – это «не тот формат».

«Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», – пояснил Путин.

Напомним, что российский президент произнес эту фразу на пресс-конференции после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Он отметил, что Украина подписала Минские соглашения, поэтому обязана выполнять их, независимо от своих предпочтений и вкусов.