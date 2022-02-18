По мнению политолога Владимира Карасева, для решения проблем Санкт-Петербурга пост губернатора должен занимать сильный и хозяйственный руководитель.

Петербуржцы зарегистрировали петицию с требованием заменить градоначальника Александра Беглова световой проекцией, так как от проекции «пользы будет ровно столько же, а вот вреда существенно меньше», документ подписали уже более тысячи человек. Политолог Владимир Карасев посоветовал заменить Беглова не проекцией, а реальным хозяйственником.

«Народная инициатива – это хорошо. Чиновники, к сожалению, нечасто прислушиваются к мнению народа, к мнению тех, кто их содержит. Но боюсь, что замена губернатора Беглова на световую проекцию ничего в жизни питерцев не поменяет. Ибо оба варианта неэффективны и бесполезны. Хотя световая проекция внешне красивее будет», – отметил Карасев.

По его мнению, Санкт-Петербург должен возглавить сильный руководитель, умелый хозяйственник, который сможет решить проблемы города, в отличие от действующих чиновников Смольного.

Стоит отметить, что об отставке Александра Беглова петербуржцы заговорили с середины зимы, так как полагают, что градоначальник не досидит до конца срока его полномочий. Из-за обострения коммунальных проблем, Беглов оказался на последнем месте в рейтинге российских губернаторов, а согласно опросам среди петербуржцев, его рейтинг рухнул до 2%.