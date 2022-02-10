Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин рассказал, какие последствия ждут Германию, если проект «Северный поток-2» будет остановлен. Его слова передаёт издание RT.

Согласно его заявлению, в первую очередь из-за отказа от этого проекта пострадают жители Германии, а также немецкие компании. Камкин отметил, что, несмотря на то, что Германия пытается перейти на «зелёную» энергетику, природный газ до сих пор играет существенную роль.

Таким образом, если от «Северного потока-2» откажутся, то Германия может оказаться в полной зависимости от волатильности цен на газ. Так, ниша освободится, и её тут попытаются занять США. В Америке же предпочитают работать по краткосрочным контрактам. То есть, цены на газ могут сильно колебаться, от чего пострадают конечные потребители.

В свою очередь, из-за этого снизится конкурентоспособность промышленных компаний в Германии.

Ранее мы сообщали, что в США решили “покончить” с “Северным потоком-2”. Об этом заявил президент США Джо Байден.