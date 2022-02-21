Президент Украины Зеленский оскорбил своих западных союзников излишне резким выступлением на Мюнхенской конференции, пишет американское издание Politico. Журналисты рассказали, что украинский лидер сперва спровоцировал бурные овации своей речью, а затем «укусил» те самые руки, которые ему аплодировали.

Так, Зеленский резко высказался в адрес США, заявив, что Вашингтон не хочет вводить санкции против России еще до мифического «вторжения». Когда оно состоится, заявил президент, смысла в ограничения уже не будет.

Кроме того, украинский лидер катком прошелся по Германии, которая наотрез отказалась поставлять Киеву оружие. При этом Зеленский полностью игнорирует тот факт, что Берлин руководствуется принципом никогда не вооружать страны, участвующие в боевых конфликтах.

Мало того, Зеленский еще и заявил, что восстановит ядерный статус Украины, если США и Великобритания, которые гарантировали безопасность страны в Будапештском меморандуме, не соберутся на созываемый Киевом саммит.