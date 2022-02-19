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Президент Украины Владимир Зеленский созывает саммит государств, подписавших Будапештский меморандум. В ходе Мюнхенской конференции он заявил, что в противном случае Киев задумается о восстановлении ядерного арсенала страны.

По словам Зеленского, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на безопасность. В настоящий момент у нее нет ни ракет, ни безопасности. Кроме того, она лишилась части своей территории, которая по размерам превосходит Бельгию или Швецию.

Зеленский заявил, что Украина уже трижды пыталась созвать саммит, но страны Будапештского меморандума проигнорировали эти попытки. Он поручил МИД государства попробовать еще раз. Если консультации не состоятся, то Киев поставит под сомнение все пакетные решения, которые были приняты в 1994 году.

Напомним, что в 2019 году тогда еще секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина совершила «историческую ошибку», отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала. По его словам, гарантии безопасности, которые были получены в обмен на вывоз ракет, не стоят даже той бумаги, на которой написаны.

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