В ПФР начали приём заявлений на выплату, которая предназначается исключительно для неработающих граждан России. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Как отмечается, пособие выплачивается россиянам в том случае, если у них рождается ребёнок. Уровень дохода семьи, в отличие от многих других выплат, не важен. Однако должно соблюдаться главное условие – выплата выдаётся исключительно неработающим. Кроме того, уточняется, что пособие разовое.

С начала февраля размер этой выплаты был увеличен благодаря индексации. Кроме того, на пособие действуют районные коэффициенты, которые приняты во многих регионах. Таким образом, размер выплаты в зависимости от места проживания граждан может составлять от 24 567,33 до 32 756,43 рублей.

Кроме того, специалисты напомнили о пособии для неработающих родителей, ухаживающих за ребёнком до полутора лет. Размер пособия составляет от 9 213,37 до 12 284,50 рубля.

Недавно мы сообщали, что в ПФР начали принимать заявления на выплату для родителя, опекуна или попечителя ребёнка военного. Размер пособия составляет около 27 тысяч рублей.