Уже в скором времени ПФР изменит порядок назначения некоторых важных доплат к пенсии. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, речь идёт о пенсионерах, получающих страховые пенсии по старости или инвалидности. Если у них имеется подтверждённый накопленный стаж работы на Севере или территориях, которые к нему приравнены, то они могут рассчитывать на получение прибавки. При этом даже если пенсионер продолжает трудовую деятельность, он получит эту прибавку.

Однако на данный момент для получения прибавки пенсионеру требуется подавать заявления. Но уже с начала следующего года выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке. Это нововведение призвано упростить жизнь граждан.

Отмечается, что выплаты увеличиваются на районный коэффициент, принятый в том регионе, где пенсионер работал. То есть, пенсия может вырасти на четыре тысячи рублей.

Недавно мы сообщали, что пожилым россиянам готовят новую выплату в размере 5-7 тысяч рублей. Её можно получить при потере работы.