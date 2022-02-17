читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях в сети появилась необычная петиция. В тексте предлагается заменить губернатора Александра Беглова световой проекцией. Документ разместили на сайте Change.org петербуржцы, а точнее редакторы канала «Северное техно», после того как администрация Петербурга приняла решение уничтожить граффити с портретом Даниила Хармса и заменить ее световой проекцией.

Петербуржцы требуют "заменить" губернатора Александра Беглова светопроекцией

Создатели петиции отметили, что за сохранение портрета Хармса на Маяковской улице проголосовало 30 тысяч человек, в том числе вице-губернатор Борис Пиотровский. Но в Смольном к их мнению никто не прислушался. Власти города не первый раз принимают решение уничтожить очередной арт-объект, вместо того чтобы бороться с уродливой несанкционированной рекламой, сомнительными объявлениями об услугах «досуга» и решать другие важные задачи.

«В этой связи, инициативной группой неравнодушных горожан выдвигается встречное предложение — заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга. Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше», — заявлено в тексте обращения.

В первый день данную петицию подписали 700 человек. В комментариях к ней горожане отметили остроумие составителей обращения, вспомнив стиль самого Хармса.
Петербуржцы требуют "заменить" губернатора Александра Беглова светопроекцией

У многих сложилось мнение, что проекция будет лучшем управленцем, чем сам губернатор Беглов.

Петербуржцы требуют "заменить" губернатора Александра Беглова светопроекцией

Также многие отмечали, что их устроит градоначальник в виде световой проекции, пока на его месте будет находиться более вменяемый руководитель.

Напомним, администрация Центрального района заключила соглашение с представителями движения «Центральный район за комфортную среду обитания», отстаивавшими право на дальнейшее существование портрета писателя. Однако власти настаивают на замене художественного изображения световой проекцией от Ленсвета. Петербуржцы высказались о неравноценности такой замены, так как проекцию невозможно будет увидеть днем, к тому же существующий портрет представляет большую художественную ценность.

Вам может понравиться

Military Times: Войска США в Европе обходятся в миллиарды, чтобы успешно «побеждать овец» в Карпатах

Кампания Запада о «кризисе» вокруг Украины приводит ко все большему наращиванию войск США в Восточной Европе под предлогом «сдерживания России». При этом юго-восточный фланг НАТО считается военными планировщиками особо сложным,

Экс-мундеп возложила ответственность за провал снегоуборочной кампании на Беглова

Снегоуборочную кампанию Смольного назвали катастрофой. Это сделала экс-депутат МО «Финляндский округ» шестого созыва Светлана Уткина, охарактеризовавшая текущий зимний сезон как беспрецедентный. Коммунальные службы, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о

“Где Комблаг?”: адвокат Баханович раскритиковала Смольный за скользкие улицы

В Петербурге не прекращаются обсуждения «уборки» от губернатора Александра Беглова. Юрист Ирина Баханович на своей страничке «ВКонтакте» выложила видеодоказательство отвратительной работы коммунальщиков. На записи видно, что дороги покрылись льдом и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |