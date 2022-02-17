Петербуржцы требуют "заменить" губернатора Александра Беглова светопроекцией

На днях в сети появилась необычная петиция. В тексте предлагается заменить губернатора Александра Беглова световой проекцией. Документ разместили на сайте Change.org петербуржцы, а точнее редакторы канала «Северное техно», после того как администрация Петербурга приняла решение уничтожить граффити с портретом Даниила Хармса и заменить ее световой проекцией.

Создатели петиции отметили, что за сохранение портрета Хармса на Маяковской улице проголосовало 30 тысяч человек, в том числе вице-губернатор Борис Пиотровский. Но в Смольном к их мнению никто не прислушался. Власти города не первый раз принимают решение уничтожить очередной арт-объект, вместо того чтобы бороться с уродливой несанкционированной рекламой, сомнительными объявлениями об услугах «досуга» и решать другие важные задачи.

«В этой связи, инициативной группой неравнодушных горожан выдвигается встречное предложение — заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга. Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше», — заявлено в тексте обращения.

В первый день данную петицию подписали 700 человек. В комментариях к ней горожане отметили остроумие составителей обращения, вспомнив стиль самого Хармса.



У многих сложилось мнение, что проекция будет лучшем управленцем, чем сам губернатор Беглов.

Также многие отмечали, что их устроит градоначальник в виде световой проекции, пока на его месте будет находиться более вменяемый руководитель.

Напомним, администрация Центрального района заключила соглашение с представителями движения «Центральный район за комфортную среду обитания», отстаивавшими право на дальнейшее существование портрета писателя. Однако власти настаивают на замене художественного изображения световой проекцией от Ленсвета. Петербуржцы высказались о неравноценности такой замены, так как проекцию невозможно будет увидеть днем, к тому же существующий портрет представляет большую художественную ценность.