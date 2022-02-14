Хотя Смольный обещал, что коммунальщики очистят центр Петербурга от выпавших осадков до конца недели, уборку до сих пор не провели. В связи с этим жители Центрального района решили прислать председателю Жилкома Олегу Зотову и вице-губернатору Анатолию Повелию список адресов до которых коммунальные службы не доехали.

В сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» активисты опубликовали запись. Там говорится: раз заместитель главы района сообщил на пресс-конференции о полной снегоуборке улиц до конца этой недели, то должен объяснить, почему этого не произошло. Представители группы начали собирать адреса, на которых следует очистить улицы от снега и льда. Список собираются направить председателю Жилкома Олегу Зотову и вице-губернатору Анатолию Повелию.

Неисполнение обещаний в Петербурге фиксируется за эту зиму не впервые. 31 декабря Зотов гарантировал, что очистка города от снега произойдет к Новому году, однако горожане уборки не заметили. Аналогичная ситуация наблюдалась и после заявлений Комблага, когда планировали закончить работы до конца января. А 5 февраля председатель Жилкома поручил коммунальщиком навести чистоту во всех дворах центра города «до конца следующей недели». Но и этот «дедлайн», как убедились петербуржцы, сорван.

Напомним, снежный коллапс наблюдается в Петербурге с ноября 2021 года, когда на город обрушились первые метели. СМИ писали, что причиной этому стала нехватка спецтехники и дворников. Почему губернатор Александр Беглов осенью говорил о полной готовности города к зиме, но в действительности его не подготовил – вопрос. В результате коммунальные службы на протяжении трех месяцев не справляются с метровыми сугробами и гололедом во всех районах Петербурга.