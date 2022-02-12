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В новом пресс-релизе губернатор Александр Беглов подвел итоги недели. В блоке о здравоохранении глава Петербурга рассказал о работе медицины в «условиях вертикального подъема» заболеваемости. Градоначальник отметил, что в городе продолжают работать онкологические клиники и стационары. Однако о гигантских очередях в медучреждениях Беглов не упомянул.

Напомним, ранее чиновники Смольного рекомендовали больным с симптомами ОРВИ не вызывать врача на дом, а отправляться в больницу самостоятельно. Представители власти полагали, что таким образом смогут снять часть нагрузки с выездных врачей.

Однако в результате многочисленные пациенты стали толпиться в больницах. Пользователи фиксируют это и выкладывают фото в социальные сети.

После волны негодования инспекцию в одной из поликлиник Петербурга провел глава Комздрава Дмитрий Лисовец. Позже чиновник отчитался, что очередей на месте «не увидел». Фотографии он также прокомментировал. Как сообщил Лисовец, пациенты просто приходят за час до открытия отделения.

Губернатор Александр Беглов также побывал в нескольких медучреждениях. В одном из них местная жительница рассказала об очереди в поликлинике. Несмотря на высокую температуру, женщине пришлось ждать приема несколько часов. В ответ глава Смольного лишь пожелал ей здоровья и покинул помещение.

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