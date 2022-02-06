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Петербург обошел Москву по количеству заболевших COVID-19 «омикрон». За последние сутки прирост инфицированных достиг 21 448 случаев.

Также оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией ставит Санкт-Петербург на второе место после Москвы по числу смертей – 67 человек. Смольный подтверждает статистику.

Несколько дней назад СМИ опубликовали информацию об отказе Беглова ввести бесплатное экспресс-тестирование в торговых центрах. Данный поступок вызывает много вопросов. Введение такого мониторинга позволило бы своевременно выявить изменения эпидобстановки и предотвратить новые случаи заражений.

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