Петербург обошел Москву по количеству заболевших COVID-19 «омикрон». За последние сутки прирост инфицированных достиг 21 448 случаев.

Также оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией ставит Санкт-Петербург на второе место после Москвы по числу смертей – 67 человек. Смольный подтверждает статистику.

Несколько дней назад СМИ опубликовали информацию об отказе Беглова ввести бесплатное экспресс-тестирование в торговых центрах. Данный поступок вызывает много вопросов. Введение такого мониторинга позволило бы своевременно выявить изменения эпидобстановки и предотвратить новые случаи заражений.