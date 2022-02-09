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Олег и Евгений Смагины, которые переехали в Южную Корею несколько лет назад, рассказали о том, как в Сеуле относятся к россиянам. Их слова передаёт издание «Лента.ру».

Как рассказали братья-близнецы, они обучались в Высшей школе экономики и получили возможность отправиться на летнюю стажировку в Корею. Спустя полтора года они смогли перевестись в один из корейских университетов. Они отметили, что уже знали корейский язык, что значительно упростило им жизнь, а после ВШЭ учёба не показалась им сложной.

По словам Олега, жители Кореи нечасто интересуются Россией. Старшее поколении может относиться к ней довольно негативно, считая Россию недружественной страной к США. Кроме того, заявляется о проблемах с демократией. Молодёжь относится к России лучше, но не считает её особо интересной. Они не против её посетить, но после более популярных стран.

Кроме того, было отмечено, что в Корее ответственно подошли к соблюдению ношения масок. Репортажи из других стран, где люди зачастую хотя на улицах без масок, их удивляют.

Недавно россиянка, работающая на королевской яхте, рассказала о своей зарплате. По её словам, за месяц можно заработать несколько тысяч долларов.

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