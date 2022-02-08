Уже на этой неделе некоторые пенсионеры могут получить по две тысячи рублей на свою банковскую карту. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, деньги будут начисляться тем пенсионерам, которые поставили прививку от коронавируса или бустерную дозу. Выплата является региональной, но, как уточняется, действует она во многих регионах.

Например, выплату могут получить пожилые граждане из Республики Марий Эл. Проживающим здесь пенсионерам выплатят по две тысячи рублей за прививку, причём не важно, где именно поставили вакцину, главное – получить сертификат и QR-код. Выплата, как уточняется, является разовой.

Однако есть и некоторые ограничения. Так, прививку необходимо сделать в период с 1 января по 14 марта 2022 года, кроме того, пенсионеру должно исполниться 60 лет. Для получения выплаты требуется подать заявление в соцзащите или МФЦ. Деньги поступят на счёт в течение десяти дней. Таким образом, если заявление было подано на прошлой неделе, то деньги могут прийти на карту уже с 9 февраля.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры получат от соцзащиты выплату в размере трёх тысяч рублей. Получить выплату могут те пенсионеры, который отказались от курортного лечения.