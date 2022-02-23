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Блокадница Елена Лозгачева раскритиковала команду губернатора Александра Беглова за плохую уборку улиц и придомовых территорий от осадков этой зимой. Она отметила, что окруженный Ленинград убирали лучше, чем современный мегаполис. По ее мнению, в военные годы ленинградцы любили город сильнее, чем его современные обитатели.

«Сосульки, наледь. Вы знаете, у меня такое впечатление, что жители, которые живут теперь, не любят город. Мы блокадники очень любили свой город, особенно после блокады. Вы знаете, как к больному относились, который выздоравливает», — рассказала пенсионерка.
Вспоминая былое, пенсионерка Елена Лозгачева добавила, что ленинградцы эпохи СССР работали с энтузиазмом, ответственно, а теперь обычно работают «спустя рукава».

«Старались все сделать по-честному, по-настоящему, а теперь ведь все халтурят. Вот утро мы просыпались после блокады зимой и уже было слышно, как убирают улицу», — резюмировала блокадница.

Этой зимой петербуржцы проявляют все больше недовольства в адрес градоначальника Александра Беглова по поводу снежного и мусорного фиаско Смольного. Неубранные от снега и льда улицы особенно опасны для пенсионеров и маломобильных горожан. У жителей Северной столицы накопилось немало претензий к главе администрации. В итоге появилась петиция с призывом к немедленному переизбранию губернатора Санкт-Петербурга.

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