Пенсионерам напомнили о выплате от соцзащиты, для получения которой важен лишь возраст.

Как сообщает PRIMPRESS, выплата является региональной. Для получения пособия не нужно даже являться льготником, важно лишь, чтобы женщинам исполнилось 55 лет, а мужчинам – 60 лет.

Отмечается, что граждане, соответствующие этим условиям, могут получить пособие в размере 180 рублей. Выплачивается пособие ежемесячно, но для его получения необходимо подать заявление. Сделать это можно в соцзащите. Эксперты рекомендуют подать заявление как можно скорее, чтобы получать пособие до конца года.

Специалисты также рассказали о компенсации для пенсионеров, которая составляет половину стоимости лекарств, выписанных врачом. Также существует единовременная выплата, предназначенная на ремонт в квартире, которая равняется 15-ти тысячам рублей.

Ранее мы сообщали о пособии для пенсионеров в размере 3 тыс. 300 рублей. которые можно получить от соцзащиты. Эта выплата для тех, кто отказался от права на курортное лечение.