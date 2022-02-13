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Пенсионеров в России предупредили, что у них могут полностью списать деньги со счёта, если они получают пенсию на банковскую карту. Об этом сообщает издание PRIMPRESS, ссылаясь на юриста Ирина Сивакову.

Как отметила юрист, если пенсионеры имеют задолженности, то деньги в уплату этого долга списывались с их карт. В итоге могла получиться ситуация, что на счету должника оставалось слишком мало средств, даже меньше, чем составляет уровень прожиточного минимума в регионе.

В феврале, благодаря изменениям в законе, такая ситуация была исправлена. При списании средств теперь на карте должно оставаться минимум 13 793 рублей – именно столько составляет прожиточный минимум. Из некоторых выплат так и вовсе запрещено производить списания.

Несмотря на это, может возникнуть ситуация, что деньги всё же спишут. Это может произойти, если на момент взыскания на карте находилась какая-либо сумма денег. Тогда она полностью уйдёт в счёт уплаты долга.

Недавно мы сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить по две тысячи рублей на свои карты. Выплата назначается в том случае, если пенсионер поставил прививку от коронавируса или бустерную дозу.

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