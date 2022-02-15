Уже с 15 февраля некоторые россияне начнут получать крупные выплаты от соцзащиты. Подробностями делится издание PRIMPRESS.

Согласно опубликованной информации, речь идёт о пенсионерах. Так, в некоторых регионах пособия придут ряду льготников – в частности, жертвам политических репрессий. В Ленобласти, к примеру, существует компенсация, которую можно получить за оплату коммунальных услуг и жилья. Указывается, что компенсация в этом случае составляет примерно 2-3 тысячи рублей.

Граждане от 70 лет также получают выплаты за капитальный ремонт в размере половины потраченной суммы. Это около 200-300 рублей в месяц.

Также указывается, что пенсионеры, которые подвергались радиационному воздействию во время аварии на Чернобыле либо на объединении «Маяк», имеют право на частичную оплату жилья и коммуналки. Они могут получить несколько тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали о прибавке к пенсии, которую можно получить за советский стаж. К общему размеру пенсии можно получить до 6338 рублей.