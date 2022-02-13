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Пожилым россиянам разъяснили информацию о новой выплате, размер которой составляет около 14 тысяч рублей. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Как отмечается, говорить о выплате недавно начали в соцсетях. Указывается, что выплачиваться будет 14 тысяч рублей, и получат эти деньги пенсионеры якобы уже с 14 февраля. Кроме того, заявляется, что указ о выплате недавно подписало правительство.

Но, как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, никаких указов с выплатами не выходило. Он высказал предположение, что в рассылаемых сообщения говорится об указе, одобренном правительством Москвы.

В нём действительно говорится о выплате 14 009 рублей, однако уточняется, что эта сумма является прожиточным минимумом для пенсионеров на 2022 год. В этом году он был повышен. То есть, столько пенсионеры в Москве будут получать гарантированно, а если их пенсия меньше, то до неё будут доплачивать.

Власов также сообщил, что прожиточные минимумы различаются в регионах. На Чукотке, к примеру, он равняется 23 432 рублям.

Недавно пенсионерам рассказали о выплате, которую можно получить с 55/60 лет. Но для этого придётся обратиться в соцзащиту.

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