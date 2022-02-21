Пенсионерам сообщили о выплате, которую они получат вместе с пенсией до 25 февраля. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как было заявлено, речь идёт о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ), которую могут получить пенсионеры и федеральные льготники, в частности, инвалиды, участники ВОВ, военные, которым была присвоена инвалидность из-за полученного ранения. Кроме того, рассчитывать на получение этого пособия могут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Получить ЕДВ все указанные категории граждан могут при отказе от набора социальных услуг.

Специалисты уточнили, что перерасчёт в связи с индексацией был произведён автоматически, так что никуда идти и подавать заявления пенсионерам не требуется. Свои дополнительные выплаты они получат вместе с пенсией. Размер пособия составляет 6 328 рублей, придут деньги до 25 февраля.

Недавно россиянам рассказали о выплате в размере 8 тысяч рублей. Получить её могут в марте женщины, ухаживающие за ребёнком в возрасте до полутора лет.