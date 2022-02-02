Петербуржцы обвиняют губернатора Александра Беглова в медицинском «коллапсе». Люди не могут оперативно получить медицинскую помощь из-за вспышки нового штамма коронавируса «омикрон».

В Петербурге участились вызовы скорой помощи из-за роста количества заболевших коронавирусом. Горожане отмечают, что вызвать врача сейчас крайне проблематично. Срок ожидания – от трёх суток и более. При этом врачи жалуются на 70 вызовов в день.

На горячей линии советуют посещать поликлинику самостоятельно, однако есть риск заболеть более серьёзно. Журналисты сообщают, что в очередях стоит до 30 человек. Некоторые из них с высокой температурой.

При этом ранее Беглов заявлял, что медицинские службы переведены в режим повышенной готовности. Важно было подготовить службу 122, а также увеличить количество выездных бригад скорой помощи. Примечательно, что горячая линия дала сбой ещё в начале недели из-за участившихся звонков. Можно сделать вывод, что Смольный не контролирует ситуацию с распространением COVID-19, а также не в состоянии обеспечить медпомощь горожанам.

Людям не нравится, что они не могут обратиться к врачам, и они обвиняют губернатора в слабом профессионализме.

«Это что, очередная реформа от Беглова? Теперь и за медицину взялся?» – негодуют петербуржцы.

При этом в Смольном игнорируют критику со стороны общества. Ранее губернатор обозначил, что не уйдет с поста градоначальника, пока не доведёт до конца все реформы. Тем временем в городе наблюдается стабильно тяжёлая ситуация с уборкой снега и вывозом ТКО из-за провала мусорной реформы.