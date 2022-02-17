Общий предок людей и орангутанов, живший ещё 13 миллионов лет назад, по-видимому уже умел изготавливать примитивные орудия труда. Знание могло сохраниться у обезьян, но им нет особой нужды им пользоваться. Тем не менее учёные доказали, что орангутаны могут создавать каменные орудия и использовать их.

В первом эксперименте группа исследователей из Германии, изучавшая приматов в одном из зоопарков Норвегии, дала орангутанам два ящика с лакомством. Но его ещё нужно было добыть, перерезав верёвку. Кроме ящиков зоологи оставили обезьянам молоток и камень. Ни одно из животных не догадалось, что от камня можно было отколоть молотком кусок и разрезать им верёвку. Тогда обезьянам дали такой кусок и один из приматов догадался, как можно его использовать.

Во втором эксперименте учёные показали обезьянам как можно сделать такой же резец из камня, если направлять удары в определённое место. Через некоторое время одна из особей повторила действия, отколов от большого камня мелкий резец.

Как отмечают учёные, орангутаны достаточно сообразительны, чтобы использовать примитивные орудия труда. Причём делать это они могут спонтанно и практически без подготовки.