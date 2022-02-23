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Луганская и Донецкая народные республики признаны Россией в тех границах, которые указаны в их Основном законе, поэтому у них есть возможность вернуть те территории, которые были утрачены в 2014-2015 годах, заявил ополченец Александр Матюшин с позывным «Варяг».

Он отметил, что признание независимости республик позволяет создать военный союз с российскими войсками и установить на Донбассе мир, выдворив со своих территорий украинские ВС.

Варяг напомнил, что Киев последнюю неделю ожесточенно обстреливает неподконтрольные ему территории, причем бьет не по позициям ополчения, а куда попало, что приводит к появлению жертв среди мирного населения. Появление российских войск на территории Донбасса позволит прекратить обстрелы.

«И донецкая земля наконец обретет мир и свободу», – заявил Матюшин.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении ответным огнем ополчения ДНР позиций американских наемников неподалеку от Авдеевки.

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