В районе населенного пункта Авдеевка обнаружены и уничтожены подразделения американских наемников, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на целый ряд социальных сетей и телеграм-каналов. Подчеркивается, что силы ДНР нанесли по позициям боевиков ответный удар на непрекращающиеся обстрелы.

В Донецкой народной республике также сообщается, что на линии разграничения появляется все больше наемников из стран НАТО, что вполне можно считать включением блока в конфликт. Сейчас количество боевиков и представителей частных военных компаний составляет около 2-3 тысяч, причем 400 из них приехали в последние несколько дней.

Официально информация об уничтожении наемников в республиках не подтверждается. Известно лишь, что ополчение ДНР и ЛНР все активнее отвечает на атаки со стороны ВСУ и поддерживающих их сил, нанося удары артиллерийскими орудиями и реактивными системами залпового огня.