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После многочисленных жалоб петербуржцев, связанных с плохой уборкой снега, роста числа ДТП и травматизма пешеходов из-за неубранных улиц, Смольный запустил онлайн-сервис по контролю за уборкой снега, на котором должны были публиковаться результаты работы городских служб.

На презентации портала губернатор Александр Беглов заявил, что петербуржцы смогут получать самую актуальную и полную информацию относительно уборки снега.

Как позже выяснилось, мониторинговый центр использует данные портала «Наш Санкт-Петербург», модерируемого Смольным, и данные интерактивной карты комитета по благоустройству, который тоже был неоднократно замечен в подтасовке предоставляемой информации.

Несмотря на то, что осенью Беглов отчитался о готовности города к зиме, впоследствии губернатор вынужден был признать критическую нехватку техники.

Таким образом, запуск фиктивного мониторингового центра является очередной попыткой Смольного прикрыть собственную некомпетентность в вопросах управления городом. Здесь и проваленная снегоуборочная кампания, и мусорная реформа, и неготовность Петербурга к пандемии. Всё это привело к тому, что появилась петиция с требованием отправить Беглова в отставку.

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