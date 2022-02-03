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Президент России выбрал удачное время, чтобы пойти на конфликт с США. Причина – в президенте Джо Байдене, который стремительно теряет популярность. Такое предположение делает японский эксперт Кэнтъити Тацудзава в своей статье для журнала Shukan Gendai. 

По мнению Тацудзавы, основным маркером того, что Байден теряет поддержку населения собственной страны, стал вывод войск США из Афганистана летом прошлого года. Американские военные тогда покинули страну, и контроль над её территорией перешёл к радикальному движению “Талибан” (организация запрещена в РФ). 

США и лично президент Байден тогда продемонстрировали слабость, считает японский эксперт, и этим удачно воспользовался Владимир Путин. Российские лидер увидел, что можно извлечь выгоды из противостояния со странами Запада в военной сфере и навязать им свои условия. Именно это и привело в конечном итоге и к напряжённой ситуации на границе с Украиной, и переговорам по гарантиям безопасности, которые Москва ведёт с Вашингтоном и странами НАТО. 

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