Председатель общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева отреагировала на утрату памятника промышленной архитектуры Петербурга.

Малышева напомнила, что обрушение произошло на территории, которая принадлежит Смольному, поэтому Александр Беглов, как глава города, должен предстать перед судом, поскольку он лично отвечает за сохранение культурного наследия Петербурга. Кроме того, она призвала завести уголовное дело на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и назвала случившееся трагедией для всего Петербурга.

Напомним, на Обводном канале обрушился фасад завода «Красный треугольник». В результате ЧП пострадала местная жительница. Здание является памятником промышленной архитектуры. Ранее общественные деятели уже обращали внимание чиновников Смольного, во главе с губернатором Бегловым на проблему утраты исторических зданий Северной столицы, но градоначальники продолжают игнорировать этот и многие другие важные вопросы.