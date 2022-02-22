Президент Владимир Путин в понедельник оформил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, которые были образованы на востоке Украины в 2014 году, и приказал ввести в этот регион миротворческие силы. По оценке New York Times (NYT), публичная демонстрация отдельных элементов этих действий российских властей «намекает на возможность более широкой военной кампании». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Это было важное решение для г-на Путина, означающее отказ от его восьмилетней стратегии использования сепаратистских анклавов, поддерживаемых Кремлем, в качестве средства давления на правительство Украины, без прямого признания их независимости. Но он продолжает заставлять мир гадать о своих следующих шагах, сигнализируя в своей часовой речи, что его цели выходят за пределы анклавов. Он изложил настолько широкие доводы против Украины, назвав ее прозападное правительство ужасной угрозой для России и русскоязычных, что это выглядит заложением основы для действий против остальной части страны», – пишет NYT в обширной коллективной статье своих корреспондентов и обозревателей.

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем немедленного прекращения боевых действий. Если этого не будет, то вся ответственность за возможность продолжения кровопролития целиком и полностью будет лежать на совести режима, правящего на территории Украины», – сказал Путин в конце своего выступления.

«Это была плохо завуалированная угроза правительству президента Владимира Зеленского, которое отрицает свою ответственность за эскалацию обстрелов на линии фронта между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами в последние дни», – считают в NYT.

После образования самопровозглашенных республик в 2014 году Кремль решил не признавать их независимость, даже несмотря на то, что предложил значительной части их жителей российское гражданство. По словам аналитиков, стратегия заключалась в том, чтобы использовать неурегулированный конфликт в качестве точки давления на Киев, который в 2015 году подписал в Минске мирные соглашения, требующие от Украины предоставления особого статуса восточным регионам.

Соглашения так и не были выполнены, их интерпретация сильно различалась в Киеве и Москве, и Путин заявил в понедельник, что Украина ясно дала понять, что «не планирует ничего делать» для их выполнения.

Украина не только отвергла свое общее с Россией прошлое, отметил Путин, но и позволила американским амбициям пытаться ослабить Россию, стремясь к членству в альянсе НАТО. Он повторил свои предыдущие заявления о том, что Соединенные Штаты имеют возможность разместить на Украине ракеты, которые могут поразить Москву в течение нескольких минут.

«Российский президент мало что сказал о своих следующих шагах. Например, он не упомянул, что сепаратистские «народные республики» претендуют примерно в три раза на большую территорию, чем они контролируют в настоящее время», – указывает NYT.

Западные аналитики уже предполагают, что Путин может использовать российские войска «для захвата большей территории Украины в интересах этих республик». Американские официальные лица заявили, что такой исход возможен, учитывая численность войск России, сосредоточенных на севере, востоке и юге Украины, которые, по их оценкам, составляют от 150 000 до 190 000 солдат. Впрочем, нелишним будет отметить, что в последние недели западные аналитики только и занимаются тем, что твердят о “вторжении”. Однако в их доводах нет никаких доказательств.

«Признание сепаратистских государств напомнило подобную тактику, которую Россия использовала в отношении Грузии, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в НАТО, но без фиксированного графика. Отколовшиеся регионы Южная Осетия и Абхазия отбили атаки грузинских войск с помощью России. Они провозгласили независимость и были признаны Россией, которая держит войска в обоих государствах», – отмечает NYT.

Американское издание также напомнило, что администрация Байдена не сочла ввод миротворческих войск России в Донбасс «вторжением в Украину». Белый дом заявил, что США введет санкции против людей, ведущих бизнес в «сепаратистских регионах», и возможно, что уже во вторник «объявит о дополнительных мерах, связанных с нарушением международных обязательств России».