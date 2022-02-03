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Запреты губернатора Петербурга Александра Беглова на посещение детьми общественных мест с 28 января по 13 февраля «задавили» еще часть заведений ресторанного бизнеса, и так едва державшихся на плаву.

Рестораторы не раз пытались объяснить городским властям, что антиковидные ограничения уже ударили по карману малого и среднего бизнеса в этой отрасли. А дополнительные запреты и вовсе добьют их. Так и вышло: недавно на сервисе «Авито» появились необычные объявления в разделе «Готовый бизнес». Теперь там можно купить кафе, бары и даже пекарни. Некоторые лоты расположены в выгодных локациях, где неплохая проходимость, и могут похвастаться наличием профессионального оборудования.

Часть выставленных заведений работают в Петербурге уже много лет. Видимо, дела у владельцев, готовых за копейки отдать бизнес, много лет бывший весьма доходным, идут далеко не радужно. 31 января на «витрине» сайта появилось двухэтажное кафе-бар с десятилетним «стажем», расположенное в ТЦ. Кроме террасы с мангалом, там есть летняя веранда и зал с авторским интерьером.

Новые ограничения Смольного вынудили владельцев кафе выставить бизнес на продажу

В самом центре города на продажу выставлен арт-клуб с полным штатом и длинным списком постоянных посетителей. В Петроградском районе предлагают купить рестобар Lali – он находится между двумя станциями метро. Потенциальным приобретателям предлагаются профессиональное звуковое и световое оборудование, столы из натурального камня и другие плюсы.

Новые ограничения Смольного вынудили владельцев кафе выставить бизнес на продажу

Новые ограничения Смольного вынудили владельцев кафе выставить бизнес на продажу

Таких объявлений о продаже – от крупных ресторанов до точек по продаже мороженого или напитков – становится удручающе много. Сбываются прогнозы рестораторов, предостерегавших губернатора Петербурга Александра Беглова о таком варианте последствий. Уже в новогодние праздники представители отрасли потеряли больше половины прибыли. Запрет на визиты детей и подростков осложнили их работу еще больше.

Глава ассоциации «Рестоград» Александр Ружинский, комментируя запрет на появление подростков общественных местах, отметил, что из оборота исключается серьезный потребительский сектор – семьи с детьми, которые приходят в кафе и рестораны по выходным. С введением Смольным сначала QR-кодов, а потом и полного запрета на доступ основных клиентов дела у рестораторов пошли из рук вон плохо. Совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский с грустью констатирует, что для бизнеса продолжается чёрная полоса. И всплеск объявлений о продаже торговых заведений подтверждает его правоту. От введенных ограничений страдают все – и общепит, и его потенциальные посетители.

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