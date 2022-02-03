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Российские средства радиоэлектронной борьбы – это не фантастика, а реально действующее оружие. В этом успели убедиться пилоты американских истребителей-невидимок F-35 и F-22 в Сирии, пишет китайский портал NetEase.

Авторы публикации вспомнили эпизод, когда F-22 потерял ориентацию в пространстве из-за напрочь «убитой» навигационной системы. Тогда появились предположение, что самолет атаковал российский комплекс РЭБ, так как в Сирии больше ни у одной из сторон нет столь эффективных средств радиоэлектронной борьбы.

Чуть позже в такую же ситуацию попал и истребитель пятого поколения F-35. Пилот самолета после инцидента рассказал, что навигационная система отказала полностью и на базу пришлось возвращаться в буквальном смысле «по памяти».

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что РФ и США сделали Сирию испытательным полигоном для своих новых видов вооружения. Но в сфере радиоэлектронной борьбы уверенно побеждает Москва, так как ее комплексы «Красуха-4» обладают уникальными возможностями по подавлению сигналов навигации и выводу из строя электронного оборудования техники потенциального противника. Именно из-за них Соединенные Штаты были вынуждены начать разработку собственных систем РЭБ в попытке хотя бы приблизиться к российским устройствам.

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