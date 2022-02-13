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Метеорологи Петербурга сообщили, что в воскресенье, 13 февраля, в городе вероятен порывистый ветер и обильные осадки в виде мокрого снега. Смольный уже объявил «желтый» уровень опасности. Это означает, что пешеходам и водителям нужно проявлять повышенное внимание при передвижении по городу. Синоптики прогнозируют гололедицу и советуют автомобилистам воздержаться от использования личного транспорта.

Всему виной циклон «Юта», который создаст трудности не только простым гражданам, но и коммунальщикам Смольного. Ранее серия циклонов показала полную неподготовленность Комитета по благоустройству и его подрядчиков к снегоуборочному сезону: наледь, сугробы и сосульки сохраняются в Петербурге с самого начала этой зимы и до настоящего момента. В итоге из-за несвоевременной уборки города многие жители пострадали от падений на гололеде, а транспортное сообщение оказалось парализовано.

Общественность считает, что команда губернатора Александра Беглова виновна в случившемся, так как допустила ряд ошибок в подготовке к сезону и в контроле подведомственных комитетов. Основной причиной провала снегоуборочной кампании называют дефицит финансирования Смольным сферы ЖКХ Петербурга. Нехватка рабочей силы и спецтехники сказались на эффективности работы коммунальных служб.

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Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – снег, до -4 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до 2 °C |