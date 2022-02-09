Мусорный оператор Петербурга «Невский экологический оператор» (НЭО) приобрёл мусороперерабатывающий завод на Волхонке. На прошлой неделе на территории завода произошло возгорание. Эколог и председатель организации «Зелёный фронт» Сергей Виноградов поделился мнением насчёт запоздалого приобретения регоператора.

Компания «НЭО» купила завод и приобрела права на аренду территории площадью в 18,3 гектаров. Регоператор хочет реконструировать завод и возвести несколько новых комплексов. Планируемые объёмы переработки – 600 тысяч тонн мусора в год.

Виноградов считает, что «НЭО» с большим запозданием начал развитие собственной инфраструктуры. Он приступил к этому спустя почти полтора месяца после начала мусорной реформы, хотя к январю вся инфраструктура уже должна была быть готова.

Также эколог заметил, что на территории завода до пожара было скопление отходов. После пожара они исчезли. Виноградов задался вопросом: их куда-то перевезли или переработали?

«Пожар был в конце прошлой недели, в пятницу, горел этот завод на Волхонке, что именно там произошло мы не знаем, но был пожар на заводе, который должен отходы обрабатывать. <…> Отходы на Волхонском, 116 вывезли. Куда вывезли – не знаю. Я был там недели две назад, специально квадрокоптер запустил, и увидел, что отходов в том количестве, как они были, нет», – рассудил эколог.

Виноградов рассказал, что к комплексу МПБО-2 относится как завод на Волхонке, так и в Янино. Оба комплекса сейчас закрыты. Предприятие в Янино закрыли из-за экологической угрозы, которую оно представляло для жителей ближайших населенных пунктов. На территории предприятия хранилось около 50 тысяч тонн мусора, из-за чего жители постоянно жаловались на неприятные запахи. В итоге предприятие в Янино закрыли, а на директора Шмелева правоохранители завели дело за хранение такого большого количества отходов.

Виноградов считает, что изначально «НЭО» выстроил некорректную политику. К приобретению и развитию инфраструктуры регоператор должен был подойти во время трёхлетней подготовки к реформе, а не постфактум. Также эколог подчеркнул, что прозрачность действий и открытость отношений между руководством «НЭО» и общественностью должны быть залогом доверия. Виноградов подытожил, что «НЭО» следует информировать население о своих решениях и проблемах, если они возникают. В данный момент такой коммуникации не налажено, из-за чего оператор создаёт себе репутацию некомпетентного предприятия. Напомним, выбором регоператора занимался Смольный под руководством губернатора Александра Беглова.