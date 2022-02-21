Германский концерн Rheinmetall дополнил свое семейство Lynx – боевых машин пехоты (БМП) нового поколения – вариантом механизированной бронемашины огневой поддержки, получившем название Lynx 120. Об этом сообщает чешский военный портал Security Magazin. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Технологическая группа Rheinmetall Defense, базирующаяся в Дюссельдорфе (Германия), представила давно ожидаемое дополнение к боевым средствам на платформе гусеничной бронемашины Lynx, отвечающей стандартам НАТО и полностью адаптированной к ним, отмечает чешское издание.

БМП Lynx 120 использует модульное шасси Lynx KF-41 и масштабируемую концепцию башни большего объема. Основным вооружением боевой машины является 120-мм пушка Rheinmetall с гладким стволом, которая является производной от основного вооружения тяжелого танка «Леопард-2». Она способна вести огонь различными, в том числе даже самыми современными программируемыми осколочно-фугасными боеприпасами DM11.

Дополнительное вооружение Lynx 120 включает в себя спаренный с пушкой пулемет. «Автономный боевой модуль» оснащен еще одним пулеметом калибра 12,7 мм.

«Система камер кругового обзора на 360° с автоматическим обнаружением и сопровождением целей снижает нагрузку на экипаж во всех оперативных сценариях. Специальные модули защиты позволяют реагировать на баллистические угрозы, самодельные взрывные устройства и артиллерийский огонь. Их можно быстро монтировать с помощью ограниченного количества инструментов. Кроме того, Lynx 120 опционально может быть оснащен проверенной системой активной защиты от Rheinmetall, которая используется для перехвата реактивных гранат и противотанковых ракет», – цитирует Security Magazin информацию от производителя.

Французский военный портал Opex360 в своем сообщении о презентации Lynx 120 уточнил, что платформа гусеничных БМП Lynx впервые была представлена в 2016 году и выпускается немецкой группой Rheinmetall в двух модификациях: KF-31 (38 тонн) и KF-41 (44 тонны с полной боевой нагрузкой). В этих вариантах машина оснащена 30- или 35-мм пушкой, установленной на башне Lance 2.0, и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. В зависимости от конфигурации, она способна нести ракеты Spike, а также до 11 пехотинцев (включая трех членов экипажа).

На данный момент Венгрия заказала 218 экземпляров версии KF-41 на замену своих БТР-80, доставшихся армии в наследство от советского периода. Lynx также предлагался для вооруженных сил США (в рамках проекта OMFV – «опционально пилотируемая/беспилотная боевая машина»), Словакии, Чехии и Австралии.

«Lynx 120, возможно, способен составить конкуренцию французской колесной бронированной разведывательно-боевой машине «Ягуар» (EBRC). Но скорее всего, это возможная альтернатива Griffin II – легкому танку, разработанному General Dynamics Land System по программе создания БМП огневой поддержки для армии США», – считают в Opex360.