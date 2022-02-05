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Немецкое агентство Eventim, ответственное за продажу билетов на тур украинской студии «95-й квартал» в своей рекламе назвали ее «русским камеди-шоу».

Участники студии возмутились такому рекламному ходу и потребовали в социальной сети «Инстаграм» немедленно удалить объявления с неверной информацией. Они пригрозили отменить тур, если немецкая компания не выполнит их требования.

Истеричные заявления представителей «95-го квартала» насмешили как россиян, так и украинцев. Пользователи Сети написали в комментариях, что все номера студии играются только на русском языке, что сразу выдает ее принадлежность.

Напомним, что основателем студии «95-й квартал» является действующий президент Украины Владимир Зеленский. До момента избрания на пост главы государства он много лет оставался руководителем и идейным вдохновителем шоу.

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