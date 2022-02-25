25 февраля некоторые россияне могут рассчитывать на получение выплаты от ПФР. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт, как уточняется, о выплатах за февраль, так как 25 февраля заканчивается период выплат от ПФР именно за этот срок. Выплата всех пособий осуществляется на карту «Мир». Так, это последний день, когда россияне получат такие выплаты, как пособие для беременных, которые встали на учёт на ранних сроках.

Кроме того, это касается пособия для одиноких родителей, у которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Размер этой выплаты составлять 50% от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания семьи. К примеру, это составляет около девяти тысяч рублей в Приморском крае.

Также заявляется, что 25 февраля должны быть полностью выплачены пенсии за этот месяц. Уточняется, что выплаты придут с учётом новой индексации на 8,6%, также будет выплачена доплата за январь, когда пенсии были проиндексированы лишь на 5,9%.

Ранее мы сообщали о выплате, которую пенсионеры получат вместе с пенсией до 25 февраля. Размер выплаты составляет 6 330 рублей.