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С 14 февраля некоторым россиянам придут на банковские карты 8500 рублей от соцзащиты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Согласно опубликованной информации, речь идёт о выплатах, предназначающихся на детей 3-7 лет. Как уточняется, выплата за февраль будет приходить в повышенном размере, также придёт доплата за январь. Назначается данное пособие лишь в том случае, если средний доход родителей меньше регионального прожиточного минимума.

Размер пособия зависит от детского прожиточного минимума, который был поднят в этом году, и составляет 50%, 75% или 100% в зависимости от того, какая в семье ситуация. К примеру, в Орловской области родители, имеющие право на получение этой выплаты, будут получать 5 708 рублей, 8 562 рубля или 11 415 рублей соответственно.

Недавно мы сообщали, что в ПФР начали принимать заявления на выплату в размере 20 500 рублей. Получить её могут усыновители, приёмные родители, опекуны или попечители.

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