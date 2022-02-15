В скором времени некоторые россияне смогут получить на свои банковские карты «Мир» новые выплаты. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как уточняется, получить деньги может любой россиянин, но только в том случае, если он купит тур по России или оплатит проживание в одном из российских отелей.

На этой неделе россияне, принявшие участие в данной программе, начнут получать деньги за поездки, которые были оплачены в срок с 9 по 13 февраля. Возвращается, согласно имеющейся информации, 20% от потраченной суммы, однако не более 20 тысяч рублей. Есть и ещё одно важное условие – вернуть деньги можно исключительно на карту «Мир».

Наиболее популярными направлениями у россиян стали Сочи и Крым. В среднем недельный отдых на двух человек обойдётся в 35-40 тысяч рублей. То есть, вернуть они могут около 7500 рублей.

Ранее пенсионерам рассказали о выплате в размере 14-ти тысяч рублей. Как было заявлено, речь идёт о прожиточном минимуме для пенсионеров в Москве на 2022 год.