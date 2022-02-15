читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В скором времени некоторые россияне смогут получить на свои банковские карты «Мир» новые выплаты. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как уточняется, получить деньги может любой россиянин, но только в том случае, если он купит тур по России или оплатит проживание в одном из российских отелей.

На этой неделе россияне, принявшие участие в данной программе, начнут получать деньги за поездки, которые были оплачены в срок с 9 по 13 февраля. Возвращается, согласно имеющейся информации, 20% от потраченной суммы, однако не более 20 тысяч рублей. Есть и ещё одно важное условие – вернуть деньги можно исключительно на карту «Мир».

Наиболее популярными направлениями у россиян стали Сочи и Крым. В среднем недельный отдых на двух человек обойдётся в 35-40 тысяч рублей. То есть, вернуть они могут около 7500 рублей.

Ранее пенсионерам рассказали о выплате в размере 14-ти тысяч рублей. Как было заявлено, речь идёт о прожиточном минимуме для пенсионеров в Москве на 2022 год.

Вам может понравиться

ВСУ атаковали юг ДНР сразу же после разведки американского Boeing RC-135V

В воскресенье вечером ВСУ атаковали позиции ополчения на юге ДНР из 120-миллиметровых минометов. Причем перед самым обстрелом в данном районе был замечен разведывательный самолет ВВС США, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты,

Пентагон заявил, что американские солдаты не будут воевать на Украине

В случае начала войны между Россией и Украиной, военнослужащие США не будут вмешиваться в этот конфликт. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.   Он уточнил, что любые действия солдат

Политолог Хендриксон: Разведка США придумала вздор о войне РФ с Украиной из-за “Северного потока-2”

Главной целью антироссийской истерии, которую Запад раздувает уже третий месяц, является «Северный поток-2». Соединенные Штаты упорно хотят продавать Европе свой дорогостоящий сжиженный газ, поэтому делают все возможное, чтобы не допустить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |