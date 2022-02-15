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Специалисты рассказали об увеличенной выплате, которую можно получить за добровольно сданное в полицию оружие. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, под эту категорию подходит как оружие, которое человек хранил у себя дома, так и найденное. За сдачу этого оружия при подаче соответствующего заявления и предъявления документов можно получить определённую выплату. Перечисляется компенсация в течение десяти дней.

В каждом регионе свои размеры данной выплаты, но, как уточняется, они также зависят от класса сдаваемого оружия. К примеру, в Пермском крае за карабин размер выплаты составит 10 500 рублей. А вот за автомат можно получить уже 12 тысяч рублей. Если же сдать гранатомет, можно получить 15 тысяч рублей. Выплаты являются разовыми.

Кроме того, можно получить по шесть тысяч рублей за каждое сданное охотничье гладкоствольное оружие.

Недавно мы сообщали, что со следующего года россияне будут получать автоматическую выплату в размере четырёх тысяч рублей. Речь идёт о пенсионерах ,у которых имеется подтверждённый северный стаж.

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