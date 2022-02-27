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Россиянам рассказали о дополнительной выплате, которую они начнут получать с начала весны. Об этом рассказывает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власов.

Согласно имеющейся информации, получать эту выплату будут бывшие военные, а также работники правоохранительных организаций. Они получат индексацию своих выплат на 8,6%.

Однако, так как закон об индексации пенсии был подписан «задним числом», его действие отсчитывается с 1 января 2022 года. То есть, в марте россиянам, получающим военную пенсию, придут уже повышенные выплаты. Кроме того, им придут доплаты за два месяца нового года.

Как отмечает специалист, в среднем такая прибавка составит около 2 637 рублей в месяц. Следовательно, в марте военные пенсионеры получат доплату в размере около 5 300 рублей. Выплата будет осуществляться по обычным каналам, как правило, это банковские карты.

Ранее пенсионерам рассказали, как можно получить выплату в 74 тысячи рублей. Получить такую выплату имеют право 72 категории россиян.

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