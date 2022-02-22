читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Постпред России при ООН Василий Небензя высказался насчёт Минских соглашений.

Как сообщается, Небензя принял участие в заседании Совбеза, который состоялся 21 февраля. Во время своего выступления он заявил, что некоторые представители в Совете безопасности ООН готовы похоронить Минские соглашения.

“Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения”, — заявил Небензя.

Отмечается, что в последние дни весьма сильно обострилась ситуация в Донбассе. Так, было заявлено об обстрелах, которые совершают украинские силовики. Также началась эвакуация жителей республик в Ростовскую область. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в скором времени может начаться наступление на Донбасс.

Недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН вновь заявил о готовящемся “вторжении” России на Украину. Точные даты он называть не стал, заявив, что это произойдёт “в ближайшие дни”.

Вам может понравиться

Политолог Рогов: Украина может начать наступление по трём направлениям

Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик может стать для Киева поводом начать войну. В этом случае ВСУ начнут продвижение в трёх направлениях. Такое предположение высказал политолог Владимир Рогов. Украинские

The American Spectator: Альянс Китая и России покончит с мировым господством США

Соединенные Штаты продолжают строить из себя мирового гегемона, однако их время уходит и больше никогда не вернется, рассказали авторы американского издания The American Spectator. Они пояснили, что господство США прервется

Баранец: Россия и без ядерной триады поставит на колени любую армию мира

Плановые ежегодные маневры ядерной триады России на этот раз стали своеобразным «месседжем» для Запада. В то же время, у армии РФ имеются возможности поставить на колени Североатлантический альянс и без
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 22 февраля – ясно, до 11 °C |