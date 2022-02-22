Постпред России при ООН Василий Небензя высказался насчёт Минских соглашений.

Как сообщается, Небензя принял участие в заседании Совбеза, который состоялся 21 февраля. Во время своего выступления он заявил, что некоторые представители в Совете безопасности ООН готовы похоронить Минские соглашения.

“Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения”, — заявил Небензя.

Отмечается, что в последние дни весьма сильно обострилась ситуация в Донбассе. Так, было заявлено об обстрелах, которые совершают украинские силовики. Также началась эвакуация жителей республик в Ростовскую область. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в скором времени может начаться наступление на Донбасс.

Недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН вновь заявил о готовящемся “вторжении” России на Украину. Точные даты он называть не стал, заявив, что это произойдёт “в ближайшие дни”.