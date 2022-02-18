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В ходе заседания Совета Безопасности ООН глава Госдепа США Энтони Блинкен в очередной раз завел старую пластинку о «нападении» России на Украину. Дабы снова не позорится на весь мир, он не стал называть новую «точную» дату «вторжения», а сообщил, что произойдет оно «в ближайшие дни».

Блинкен несколько округлил количество российских военных на границах с Украиной. Если раньше Запад заявлял, что Москва сконцентрировала там чуть больше 100 тысяч солдат, то сейчас госсекретарь решил не мелочится и сообщил, что их 150 тысяч. И никаких доказательств отвода войск Россия предоставляет ему не хочет.

Напомним, что ранее высокопоставленные политики США и вторящая им британская пресса заявляли, что по данным разведки, «нападение» РФ состоится 15 или 16 февраля. Информация ожидаемо оказалась недостоверной, поэтому Блинкен перенес «нападение» на «ближайшие дни».

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