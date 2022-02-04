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Представители частной военной компании, которая помогает ВСУ на Донбассе, выложили в Сеть видеозаписи с атакой на позиции самопровозглашенных республик. Журналисты портала Avia.Pro обратили внимание, что на деревьях, попавших на видео, листья совсем зеленые, поэтому наемники могли появиться на Донбассе либо летом, либо ранней осенью прошлого года.

На видео бойцы ПВК показали обстрел позиций ДНР и ЛНР с использованием противотанковых управляемых ракет, а также из ручных гранатометов.

Авторы публикации отмечают, что сейчас на Донбассе может быть около двухсот наемников. Россия уже заявляла, что наличие в регионе иностранных вооруженных формирований запрещено Минскими соглашениями, поэтому она оставляет за собой право жестко ответить на подобные действия.

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