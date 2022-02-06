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На Украине сфотографировали точно такой же беспилотный аппарат, как и сбитый недавно на территории Белоруссии, пишет портал Avia.Pro. Его обнаружили неподалеку от населенного пункта Гнутово на Донбассе. БПЛА протаранил опору линии электропередач и рухнул на землю.

Даже на фотографиях видно, что это не просто разведывательный БПЛА. Кроме того, он способен нести боезаряды и атаковать позиции противника. У беспилотника, который принудительно посадили в Беларуси отсек для боезапаса оказался пуст, что и сбило экспертов с толку.

Эксперты телеграм-канала WarLife, на которых ссылаются авторы публикации, отмечают, что нос и хвост обоих беспилотников, а также тип и способ крепления крыльев полностью идентичны. Это позволяет говорить, что речь идет о точно таком же БПЛА.

При этом есть одна деталь, которая вызывает некоторое недоумение. Населенный пункт Гнутово находится под контролем ВСУ. Да и дрон нашли украинские военные. Скорее всего, его запустили ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поэтому принадлежность БПЛА, сбитого в Беларуси, находится под вопросом.

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