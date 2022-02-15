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На Сахалине засняли видео, демонстрирующее огромную пробку из автомобилей, в которых рыбаки спешат за уловом. Об этом сообщает РИА Сахалин-Курилы.

Видеозапись «Зубастая лихорадка» была опубликована в Instagram-аккаунте @rybalkasakhalin. Видео снято с высоты птичьего полёта при помощи дрона. На записи можно увидеть, как множество машин направляются в сторону села Стародубское, которое находится в Долинском районе. Именно здесь, как сообщается, весьма активно клюёт зубастая корюшка.

Отмечается, что рыбы здесь весьма много, а потому многие рыбаки отправились на промысел с самого утра, что и спровоцировало пробки на дороге. Но желающих порыбачить меньше не становится.

Своим уловом рыбаки не прочь похвастаться. Чаще всего они выкладывают рыбу в ванну, где и снимают её на камеры. К примеру, один из сахалинцев наловил около 20 килограммов корюшки.

Недавно мы сообщали, что у Антарктиды нашли огромное нерестилище рыб. Оно занимает площадь около 240 квадратных километров.

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