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Неожиданное открытие сделала группа учёных из Германии во время изучения океанских течений. У берегов Антарктиды на дне моря исследователи нашли уникальную экосистему.  

В море Уэделла при изучении дна с помощью подводной камеры специалисты случайно наткнулись на нерестилище около 60 миллионов рыб. Они занимали площадь примерно 240 квадратных километров, что сопоставимо с площадью среднего по размерам города. 

Представители популяции относятся к виду “ледяная рыба Ионы”. Это почти прозрачные морские обитатели, живущие в северных широтах на глубине и при низких температурах. Каждая из этих рыб откладывает икру в “гнёзда” на морском дне. Как отметили исследователи, изучившие колоссальную колонию рыб, в каждом гнезде рыбы находилось около 2 тысяч икринок. При этом “гнёзда” на дне море Уэделла расположены компактно – на каждые три квадратных метра приходится одно гнездо.  

Ледяные рыбы Ионы – не единственные обитатели прибрежных вод Антарктиды. Северные воды являются домом для морских звёзд, кораллов, а также для большой популяции тюленей. 

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