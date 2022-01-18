Неожиданное открытие сделала группа учёных из Германии во время изучения океанских течений. У берегов Антарктиды на дне моря исследователи нашли уникальную экосистему.

В море Уэделла при изучении дна с помощью подводной камеры специалисты случайно наткнулись на нерестилище около 60 миллионов рыб. Они занимали площадь примерно 240 квадратных километров, что сопоставимо с площадью среднего по размерам города.

Представители популяции относятся к виду “ледяная рыба Ионы”. Это почти прозрачные морские обитатели, живущие в северных широтах на глубине и при низких температурах. Каждая из этих рыб откладывает икру в “гнёзда” на морском дне. Как отметили исследователи, изучившие колоссальную колонию рыб, в каждом гнезде рыбы находилось около 2 тысяч икринок. При этом “гнёзда” на дне море Уэделла расположены компактно – на каждые три квадратных метра приходится одно гнездо.

Ледяные рыбы Ионы – не единственные обитатели прибрежных вод Антарктиды. Северные воды являются домом для морских звёзд, кораллов, а также для большой популяции тюленей.