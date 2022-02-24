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Россия не планирует восстанавливать Советский Союз, а Украина обязательно должна сохранить свою государственность. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире канала «Россия-24».

В качестве примера народный избранник привел государственность Казахстана, Белоруссии, республик Центральной Азии и кавказских республик.

«Это реалии, и мы не претендуем, хотя кто-то нас и обвиняет в имперских амбициях, что мы хотим восстановить Советский Союз. Мы хотим просто в дружбе, в мире и согласии жить со всеми», — отметил депутат Госдумы.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ.

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