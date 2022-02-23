Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался насчёт ситуации с коронавирусом в России.

Соответствующее заявление Мурашко сделал 23 февраля. Он заявил, что в России всё ещё отмечается достаточно высокая вероятность заболеть тяжёлым вариантом коронавируса. Помимо этого, министр сообщил, что в стране циркулирует и омикрон-штамм вируса, и дельта-штамм. Соотношение этих вариантов составляет примерно 1:2.

Кроме того, даже если заболеть считающимся более лёгким омикрон-штаммом коронавируса, вероятность переболеть тяжело всё-таки довольно высока. Не исключается и возможность дальнейших осложнений.

Сейчас в России около 190 тысяч пациентов, которые госпитализированы с коронавирусом. Отмечается, что в условиях распространения омикрон-штамма, необходимо проходить ревакцинацию каждые полгода.

Ранее учёные сообщили об обнаружении гибридных штаммов коронавируса. Часть такого штамма состоит из омикрона, ещё одна часть – из дельты.