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Разговоры о грядущем военном вторжении России на Украину, которые инициируют страны НАТО и США, – не более чем дымовая завеса, призванная скрыть истинные планы Киева. Руководство страны уже готово начать военную операцию в отношении Луганской и Донецкой народных республик, и ждёт только подходящего момента. Такое мнение в интервью “Московскому комсомольцу” высказали эксперты.  

По мнению одного из них, Андрея Марочко, который служил в Народной милиции ЛНР, Киев уже стянул достаточно войск на границу с Новороссией. По мнению Марочко, украинская армия может начать резкое наступление, используя артиллерию и авиацию.  

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал похожее мнение. Он также указал, что о скором начале военной операции может свидетельствовать тот факт, что на позиции украинской армии на Донбассе уже прибыло руководство ВСУ и Генерального штаба Украины.   

Эксперт не исключает, что наступление украинских войск на позиции, занятые ополчением ЛНР и ДНР, может начаться в самое ближайшее время. Возможно, уже на этой неделе. 

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