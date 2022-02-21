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Кандидат юридических наук в области международного права Марина Силкина рассказала о сценариях развития ситуации в Донбассе. Её слова передаёт издание «Московский комсомолец».

Эксперт отмечает, что сейчас нет финального сценария выхода из кризиса. На это указывает то, что напряжённость на границе с Украиной длится уже продолжительное время. Силкина указала, что сейчас ведётся новая форма гибридной войны, и она является информационной.

Согласно заявлению эксперта, все стороны не хотят выставлять себя виноватыми, и поэтому решение может быть неожиданным и сейчас неочевидным. К примеру, Россия, как она предположила, может тянуть время, чтобы подвести правовую базу под военные действия и введение миротворцев ОДКБ. При этом возможно, что будет возражать Казахстан, так как у него хорошие экономические связи с Западом.

Кроме того, возможен вариант, при котором ДНР и ЛНР будут признаны самостоятельными государствами. Настоящей же победой Силкина считает сценарий, при котором стороны пересмотрят Минские соглашения, которые не работают, несмотря на то, что они были приняты в 2014 году.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, когда Россия вмешается в конфликт на Донбассе. По его словам, это произойдёт, если Киев начнёт вторжение в ЛДНР.

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